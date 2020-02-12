МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду уверенно растут на вернувшемся оптимизме инвесторов на фоне замедления распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,66%, до 29471,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 9674,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3372,28 пункта.

Трейдеры продолжают следить за развитием эпидемии коронавируса, от которой скончались уже больше 1,1 тысячи человек. Так, рынки с некоторым оптимизмом встретили данные о том, что число новых заражений коронавирусом в Китае во вторник стало самым низким с конца января. Однако инвесторы до сих пор пытаются оценить масштабы урона, нанесенного вирусом экономике.

"Оценки воздействия на китайскую экономику очень разнообразны, но в основном есть оптимизм, что на экономику США влияние будет минимальным", — цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика (Randy Frederick). Он также отметил, что оптимизм инвесторов будет сохраняться, если рост числа случаев продолжит замедляться.

Позднее в среду инвесторы ожидают публикации данных о состоянии бюджета США в январе. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета за этот месяц составил 11,5 миллиарда долларов против дефицита декабря в 13,3 миллиарда.