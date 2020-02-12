Пропавшего при пожаре на шахте в Мурманской области нашли живым
МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пропавший рабочий обнаружен. Живой", — сказал собеседник агентства.
Вечером в среду источник в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты Кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человека из-за пожара, искали одного горнорабочего.
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