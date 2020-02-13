МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,3%

 

 
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2019) 1% 0,2%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,1% 1,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 1,1% 1,1%
12:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,14 трлн юаней 3 трлн юаней
13:00 JPY Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019) 1% 1%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) 20,7 млрд евро

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) 0,7% 0,3%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) -0,2% -0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) 0,3% -0,2%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (январь) 0,3% 0,3%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (январь) -1,01%

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -0,3% -0,2%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) -0,2% 0,1%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 90,5 90,3
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 99,8 99,5
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) -0,2%

 

 
19:45 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 676

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 790

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 17,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 461,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 330,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 24,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 16,8 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -27,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -31,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 29,1 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -58,9 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB VEON — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2020, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal International plc — закрытие реестра для выплаты специального див-да $0,17 (1П2018) + $0,31 (фин) — див-д 2018, $0,2 (1П2019) — див-д 2019 $0,2 (спец. див-ды) — див-д 2020

 

 

 RUB МРСК Сибири — СД (программы "Цифровая трансформация" и "Развитие интеллектуального учета электроэнергии" на 2020-2030)

 

 

 

 

 

 

 RUB Трансконтейнер — СД (выборы гендиректора)

 

 

 

 