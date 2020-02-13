МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в четверг вечером до минимума с мая 2017 года на опасениях за скорость распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижается до 1,0847 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0871 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 109,72 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 98,98 пункта.

В четверг инвесторы отказываются от евро в пользу доллара в связи с опасениями по поводу резкого роста числа новых случаев вспышки коронавируса в Китае — инвесторы считают, что экономика США справится с воздействием вируса лучше, чем еврозона.

"Европа… имеет очень прочные торговые связи с азиатскими рынками, в частности, с Китаем. В наступившем году ожидалось умеренное восстановление экономического роста", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег TD Securities Мадзен Исса (Mazen Issa), отмечая при этом, что негативные последствия от вируса теперь снизят его темпы.

Инвесторы в целом отказываются от рисков после появившихся сообщений об изменении методики диагностики коронавируса в китайской провинции Хубэй для более точных результатов. По новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Рынки также обратили внимание на статистику из США. Ранее министерство труда страны сообщило, что потребительские цены в США в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, в месячном исчислении инфляция составила 0,1%.