МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг снизился на фоне негативной динамики мировых рынков.

Уточнение Китаем методики диагностики коронавируса повысило инвестиционные риски.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,39% до 3010,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1543,50 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ОПЯТЬ КОРОНАВИРУС

Российский фондовый рынок в четверг снизился на фоне негативной динамики западных рынков, теряющих вечером 0,2-1,3% по биржевым индексам. Инвесторы обеспокоились новой методикой диагностики коронавируса, которую начали применять в Китае.

В результате, число новых инфицированных в провинции Хубэй в среду достигло 14 840 против 1638 днем ранее. Между тем количество погибших от коронавируса в этом регионе Китая выросло на 242 человек.

Рынок нефти большую часть дня также оставался в минусе "под впечатлением" таких изменений на "вирусном фронте". Однако во второй половине дня нефтяные котировки вышли в плюс и вечером повышаются на 1%, до 56,37 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Норникеля" (-2,1%), "Распадской" (-2%), "Алросы" (-1,6%) и "Газпрома" (-1,9%).

Выросли в цене акции ОГК-2 (+6%), ТГК-1 (+5,5%), "Энел Россия" (+4%), Polymetal (+0,6%), "Мосэнерго" (+2,1%). Инвесторы продолжили отыгрывать новости этой недели о том, что правительство РФ утвердило 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году. Это послужило триггером для роста большинства бумаг компаний электроэнергетической отрасли.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После уточнения диагностики коронавируса в Китае скорое восстановление нормальной экономической жизни и спроса в Поднебесной опять оказалось под большим вопросом, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Завтра общерыночный риск-аппетит может быть поддержан фактом взаимного снижения пошлин США и Китаем на взаимный импорт в рамках выполнения первой "фазы" торговой сделки. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не смогли выйти в плюс, но отвоевали значительную часть внутридневных потерь и находились не так далеко от уровне сопротивления росту 3135 и 1570 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Способность закрепиться выше сигнализировала бы переход рынка от "боковика" к восходящему тренду, возможности чего нельзя исключать по техническим индикатором. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 3090-3140 пунктов", — оценила она.

Рынок может удержаться в диапазоне 3050-3150 пунктов по индексу Мосбиржи в случае появления позитивных новостей по ситуации с распространением вируса и по экономике Китая, говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

"Однако резкого подъема отечественных индексов и укрепления рубля мы не ожидаем. Вместе с тем высока вероятность коррекции индекса в диапазоне 2900-3000 пунктов в феврале на фоне снижения котировок нефтегазового и металлургического секторов. Поводом для спада могут стать внешние сигналы", — добавил он.