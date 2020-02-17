МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Один их крупнейших мировых портовых операторов — эмиратский DP World — проведет делистинг своих акций с дубайской биржи Nasdaq Dubai, заявила компания.

"Материнская компания DP World — Port and Free Zone World — предложила приобрести 19,55% акций DP World, торгуемых на Nasdaq Dubai, вернув компанию в частную собственность", — отмечается в пресс-релизе DP World.

Каждая акция DP World будет приобретена за 16,75 доллара, что на 29% выше стоимости бумаг по итогам закрытия рынка в воскресенье, которая составляла 13 долларов.

После завершения приобретения DP World будет на 100% принадлежать Port и Free Zone World, которая, в свою очередь, является дочерней компанией Dubai World. Отмечается, что это позволит DP World сосредоточиться на своей стратегии перехода от портового оператора к поставщику комплексных логистических услуг.

DP World впервые провела листинг на Дубайской международной финансовой бирже (DIFX) 26 ноября 2007 года. В 2008 году биржа была переименована в Nasdaq. Затем, в июне 2011 года, последовал листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), но из-за слабых объемов торгов DP World, после одобрения акционеров, в январе 2015 года провела делистинг с LSE.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Головной офис расположен в Дубае. Штат компании превышает 50 тысяч человек.