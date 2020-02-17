МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Агрохолдинг "Дон-Агро", одна из крупных сельскохозяйственных компаний Ростовской области, привлекла в пятницу по итогам IPO на Сингапурской фондовой бирже 5,06 миллиона сингапурских долларов (эквивалентно 3,64 миллиона долларов США), сообщается в материалах на сайте биржи.

Эмитент — дочерняя компания Don Agro International Limited — предлагала 23 миллиона акций, ориентируя на цену 0,22 сингапурского доллара каждая. По этим же параметрам и состоялось размещение. Торги в пятницу закрылись по цене 0,24 сингапурских доллара — на 9% выше цены размещения. В понедельник цена последней сделки снизилась до 0,23 сингапурских доллара (минус 4% к закрытию пятницы), бумага торгуется неактивно.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что акции, скорее всего, будут расти. "Рыночная капитализация холдинга после IPO превышает 33 миллиона долларов, бумаги торгуются выше цены размещения. Ожидаем более активной позиции "Дон-Агро" в сделках слияния-поглощения, расширения земельного фонда, создания альянсов с зарубежными заказчиками продукции растениеводства и животноводства", — сказал эксперт.

По его мнению, выбор торговой площадки для размещения связан с другими видами деятельности основного владельца компании, поскольку "Дон-Агро" входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow". Миронюк считает, что размещение не ставит целью привлечение внимания российских инвесторов, но напоминает и о том, что размещение за рубежом накладывает ряд более жестких ограничений на акционеров и обходится значительно дороже.

"Дон-Агро" занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и производством сырого молока. Земельный банк составляет примерно 53,2 тысячи гектаров, из которых 41,167 тысячи гектаров являются пахотными землями. Основным владельцем компании является Евгений Туголуков (92,3% уставного капитала), его доля после размещения должна была снизиться примерно до 78,2% увеличенного уставного капитала компании, согласно проспекту ценных бумаг.