МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота демонстрирует слабо негативную динамику в понедельник, инвесторы оценивают риски распространения коронавируса в свете поиска лекарства, а также планирования превентивных мер китайского центробанка для поддержания экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,85 доллара, или на 0,12%, до 1584,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,19%, до 17,767 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров по-прежнему находится вопрос распространения коронавируса. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

Давление на стоимость золота при этом оказывает заявление замглавы Народного банка (ЦБ) Китая Фаня Ифэя о том, что регулятор окажет поддержку компаниям для возобновления производства, если оно пострадало из-за коронавируса. Участники торгов ожидают, что эти меры будут способствовать стабилизации одной из крупнейших мировых экономик.

Кроме того, рынки следят за новостями о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.

Аналитик рынка FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер, при этом, комментируя слабо выраженную динамику рынка, отмечает, что инвесторы еще не готовы отказаться от покупки золота несмотря на преобладание оптимизма на фондовых рынках, вызванного идеями о том, что коронавирус является временным явлением.