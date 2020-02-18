МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Люксембургская компания SCP Group SARL (49% в которой принадлежит АФК "Система") во главе консорциума инвесторов покупает немецкую сеть гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний, финансирование для сделки на сумму до 263 миллионов евро предоставит "дочка" АФК — Sistema Finance S.A., говорится в сообщении АФК.

Ранее СМИ сообщали, что 51% SCP Group SARL принадлежит Феликсу Евтушенкову (сын основного акционера АФК), оставшиеся 49% — у самой корпорации.

"АФК "Система" сообщает, что ее 100% дочерняя компания Sistema Finance S.A. взяла на себя обязательство по предоставлению акционерного финансирования на сумму до 263 миллионов евро", — говорится в сообщении.

"Обязательство возникло в связи с приобретением консорциумом покупателей, контролируемых компанией SCP Group SARL, немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний", — говорится в сообщении.

Планируется, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы.

"Закрытие сделки ожидается в первой половине 2020 года и обусловлено выполнением ряда отлагательных условий, в том числе получением одобрения совета директоров АФК "Система", а также согласий ряда государственных (включая антимонопольные) органов", — уточняется в сообщении.