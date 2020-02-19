МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются, трейдеры продолжают следить за скоростью распространения коронавируса COVID-2019, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% — до 2994,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1865,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,44% — до 27651,41 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2211,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7131 пункта, японский индекс Nikkei 225 — повышался на 1,01%, до 23427,5 пункта.

Согласно сообщениям государственного комитета по здравоохранению КНР, число новых случаев заражения в материковом Китае выросло за сутки на 1,7 тысячи человек, до 74,18 тысячи. Днем ранее рост составил почти 1,89 тысячи, таким образом, число новых случаев заражения снижается второй день подряд.

Аналитики отмечают, что помимо снижения темпов распространения заболевания у трейдеров есть и другие факторы поддержки. "Любые опасения инвесторов по влиянию вируса на мировой спрос будут скомпенсированы ожиданиями поддержки мировыми центробанками", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол январской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.