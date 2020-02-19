МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации макроэкономической статистики и на снижении опасений за распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,29%, до 29316,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 9797,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 3383,51 пункта.

В среду инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из США. Так, количество новых домов в США в январе уменьшилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,567 миллиона, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Кроме того, число разрешений на строительство в США в январе увеличилось на 9,2% — до 1,551 миллиона.

Некоторого оптимизма рынкам добавили последние новости о коронавирусе. Участники торгов обратили внимание на сообщение о том, что в Китае число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране было выявлено 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Позднее в среду трейдеры ожидают публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.