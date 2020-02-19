МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, лишь расписки АФК "Система" не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,28%, до 7,36 доллара, "Новатэка" — на 4,98%, до 177 долларов, "Лукойла" — на 2,6%, до 102,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,54%, до 7,27 доллара, "Газпром нефти" — на 0,99%, до 35,7 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 3,21%, до 35,4 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,99%, до 14,35 доллара, НЛМК — на 1,38%, до 21,98 долларов.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,75%, достигнув 1,48 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 15,79 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,59%, до 25,5 доллара.

GDR АФК "Система" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 5,86 доллара, стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 3,04%, до 13,05 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,83%, до 3,02 доллара.