МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене на снижении спроса инвесторов на японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс доллара к иене увеличивался до 112,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,35 иены. Это максимальное значение курса доллара к иене с 25 апреля 2019 года. Курс евро к доллару снижается до 1,0803 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0804 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 99,7 пункта.

В четверг валютные инвесторы обратили внимание на меры властей Китая по поддержке национальной экономики, давление на которую оказывает коронавирус. Народный банк Китая в четверг снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставку LPR — до 4,75% с 4,8%.

Трейдеры также обратили внимание, что число новых случаев заражения в Китае в среду опустилось ниже 400 против 1,75 тысячи днем ранее.

"На этой неделе иена резко упала и потеряла все позиции, так как ее позиция "актива-убежища" теряется на фоне локальных опасений за вирус", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne).

Ранее инвесторы обратили внимание на то, что ВВП Японии в четвертом квартале 2019 года уменьшился на 1,6%, что оказалось хуже прогноза экспертов. Это вызвало опасения аналитиков относительно рецессии в стране.