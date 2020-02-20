МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,76%, до 7,3 доллара, "Новатэка" — на 4,12%, до 169,7 доллара, "Лукойла" — на 1,46%, до 101,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,96%, до 7,2 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 35,5 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 1,86%, до 34,74 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 1,6%, до 14,12 доллара, НЛМК — на 0,91%, до 21,78 долларов.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,88%, достигнув 1,47 доллара, Сбербанка — 1,93%, до 15,48 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,98%, до 25,25 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,79%, до 5,75 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 1,3%, до 12,88 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,5%, до 3 долларов.