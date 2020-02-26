МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения на фоне роста аппетита инвесторов к приобретению подешевевших рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 14,1 доллара, или на 0,85%, до 1635,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 1,93%, до 17,84 доллара за унцию.

Трейдеры более склонны к приобретению рисковых активов на фондовых биржах США, которые накануне второй день подряд закрылись снижением на 3%. Сейчас основные американские индексы растут в пределах 1%.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара, который также восстанавливается после падения на предыдущей торговой сессии. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из США по продажам новостроек. Показатель, по данным СМИ, вырос самыми быстрыми темпами за год до 764 тысяч, что на 7,9% выше показателя прошлого месяца.