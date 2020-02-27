МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись без единой динамики, инвесторы продолжают следить за новостями о коронавирусе, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 2991,33 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1895,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, до 26778,62 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,05%, до 2054,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 6657,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,13%, до 21948,23 пункта.

Наибольшее снижение отмечено на южнокорейском и японском рынках. Инвесторы с беспокойством следят за ростом числа случаев заражения в этих странах. Так, в Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев. В Японии за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 891, из которых 705 человек — пассажиры и члены экипажа судна Diamond Princess. В том числе на лайнере выявлено 14 новых случаев заражения.

"Есть опасения по поводу распространения коронавирусных инфекций. Первый случай в США, не связанный с зарубежными поездками, также ослабил настроения инвесторов", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Некоторому росту на рынках способствовали заявления главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, который отметил, что эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль уже к концу апреля.