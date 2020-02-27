МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 16.27 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 2,49%, до 2942,70 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,21%, до 1399,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. РТС обновляет минимумы с октября прошлого года.

Западноевропейские биржевые индексы теряют 3-3,1% на фоне опасений по поводу последствий распространения коронавируса по миру. Стоимость нефти марки Brent снижается на 2,9%, до 51,27 доллара за баррель.