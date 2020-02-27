МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускались до 1,254%, обновив тем самым исторический минимум на фоне ожиданий инвесторов того, что ситуация с коронавирусом приведет к снижению ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 18.35 мск опускалась на 4,02 базисных пункта — до 1,257%. Ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 1,254%, самого низкого уровня за всю историю, снижаясь на протяжении шести торговых сессий.

Инвесторы оценивают влияние коронавируса на экономику. Теперь на рынках растут ожидания того, что ФРС США уже в марте снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущих 1,5-1,75%. По данным CME Group, такого шага ожидают уже 45,4% аналитиков, хотя днем ранее в этом были уверены только 27,7% экспертов. Больше половины опрошенных прогнозируют, что в апреле ставка составит 1,25-1,5%, а 28,2% закладывают показатель на уровне в 1-1,25%, ожидая два снижения по 25 базисных пунктов.

"Доходность облигаций может упасть настолько низко, насколько участники рынка захотят, до тех пор, пока центральные банки не удовлетворят требования рынка — и это более, чем значительное снижение ставки, особенно со стороны ФРС", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).

Число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.