МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы роста в четверг вечером на фоне усиления опасений вокруг распространения коронавируса, инвесторы опасаются, что эпидемия может перерасти в пандемию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,15 доллара, или на 0,84%, до 1657,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,26%, до 17,88 доллара за унцию.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Число заразившихся за пределами Китая растет с каждым днем, и заболевание постепенно приобретает масштабы пандемии, что чревато серьезными негативными последствиями для развития мировой экономики.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 3470, скончались 54 человека.

"Глобальная паника вокруг вспышки коронавируса приводит к падению фондовых рынков, так как все средства направляются в безопасные активы… есть не так много мест, где можно "спрятаться", и золото — одна из лучших альтернатив", — отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер.