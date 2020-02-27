МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Московская биржа намерена в 2021 году запустить утренние торги на валютном и срочном рынках и обсуждает время запуска торгов и итоговый вариант с участниками рынка, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Принципиальное решение принято, планируем запустить утренние торги на валютном и срочном рынках в 2021 году. Точное время торгов и итоговую конфигурацию еще обсуждаем с участниками рынка", — говорится в сообщении.

В настоящее время торги на этих рынках проводятся с 10.00 до 23.50 мск.

Ранее биржа сообщала, что на срочном и валютном рынке рассматривается возможность организации утренней торговой сессии (с 03.00 до 10.00 утра) для основных инструментов обоих рынков. Таким образом, период торговли валютными парами и производными инструментами может быть расширен с 13 часов 50 минут до 20 часов 50 минут в сутки.