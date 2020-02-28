МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 20 марта включит в базу расчета индекса голубых фишек обыкновенные акции "Полюса" вместо обыкновенных акций "Северстали", говорится в сообщении торговой площадки.

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 марта 2020 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов… В базу расчета индекса голубых фишек войдут обыкновенные акции ПАО "Полюс", покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Северсталь", — указывается в сообщении биржи.

Кроме того, из базы расчета основных индексов исключат депозитарные расписки "Ленты", в лист ожидания на включение в основные индексы войдут акции "Эн+ Груп" (En+ Group) и депозитарные расписки Qiwi.

В базу расчета индекса акций широкого рынка будут включены депозитарные расписки группы "Эталон", депозитарные расписки "Эн+ Груп" будут заменены обыкновенными акциями данного эмитента. При этом индекс покинут привилегированные акции ПАО "Селигдар".

"Базу расчета индекса средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции ПАО "Акрон" и ПАО "Аптечная сеть 36,6". Обыкновенные акции ПАО НК "Русснефть" и ПАО "ТМК" покинут индекс нефти и газа", — говорится в сообщении.

Также индексный комитет рекомендовал Московской бирже начать расчет отраслевого индекса недвижимости.