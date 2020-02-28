МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные индексы Европы закрыли торги в пятницу снижением более чем на 3% рисках вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,11%, до 6584,89 пункта, французский CAC 40 — на 3,38%, до 5309,9 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,93%, до 11881,25 пункта.

В пятницу европейские индексы открылись снижением более чем на 3% и в ходе торгов британский индекс FTSE 100 и немецкий DAX опускались более чем на 5%. Число заразившихся коронавирусом в Европе продолжает расти, так в Германии число зараженных почти удвоилось за сутки, с начала года им заразилось около 60 человек. В Великобритании число зараженных достигло 19 человек, а во Франции, по последним данным, составило 38 человек.