2 мар — Dow Jones. Ухудшение прогнозов по прибыли у крупных транснациональных американских компаний стало очередным препятствием для фондового рынка, уже охваченного паникой.

Прошлая неделя стала самой проблематичной для рынка со времен финансового кризиса: падение S&P 500 и других ведущих американских индексов оказалось наиболее серьезным с обвала 2008 года. При этом практически ничто не указывает на то, что экономические страхи, вызванные распространением коронавируса, вскоре пойдут на убыль.

Неопределенность касательно степени, в которой вирус подорвет мировой рост, вынуждает инвесторов и аналитиков пересматривать прогнозы. На прошлой неделе фондовые аналитики Goldman Sachs Group Inc. высказали предположение, что в случае повсеместного распространения коронавируса американские компании в 2020 году вообще не добьются роста прибыли.

В последнее время о том, что эпидемия может ударить по результатам или затруднить их прогнозирование, предупредили среди прочих United Airlines Holdings Inc., Mastercard Inc., Coca-Cola Co., Apple<AAPL> Inc. и Microsoft<MSFT> Corp.

"Даже если будет быстро разработана вакцина, потребуется несколько недель, прежде чем производство и цепочки поставок придут в норму, – считает Оливер Пурше, главный рыночный стратег Bruderman Asset Management. – Это неизбежно повлияет на производство, а значит, и на продажи и, соответственно, на прибыль".

Инвесторы, которые оценивают последствия для ошеломленного рынка, отмечают, что акции, тем не менее, не стали особенно дешевыми: S&P 500 в пятницу торговался к прибыли за прошлый год на уровне 19,8х, тогда как его среднее пятилетнее значение, по данным FactSet, равняется 20,1х. Страх упущенной выгоды, который преимущественно и обеспечивал подъем акций со времен выборов 2016 года, обернулся тяжелыми последствиями, ведь за последние семь торговых дней индекс упал на 13%.

В ближайшие дни инвесторы будут с нетерпением ждать любой информации о распространении вируса и получат новые данные о состоянии экономики на момент, когда эпидемия еще не начала стремительно распространяться за пределы Китая. Отчетность Target Corp. и Costco Wholesale Corp. за праздничный квартал даст представление о поведении американских потребителей, а ежемесячный отчет о количестве рабочих мест, который выйдет в пятницу, покажет, сохраняются ли на рынке рабочей силы быстрые темпы роста.

Тем временем под угрозой оказались надежды на то, что ускоряющийся рост корпоративной прибыли будет и дальше оказывать поддержку бычьему рынку, который длится уже более 10 лет.

Судя по опросу аналитиков, проведенному FactSet, на данный момент прогнозируемый рост прибыли компаний из базы расчета S&P 500 за 1-й квартал снизился до 0,7% с роста на 4,4%, ожидавшегося в конце прошлого года.

Оценки прибыли на более поздние периоды пока упали не так сильно. Ожидается, что во 2-м квартале прибыль повысится на 4,1%, тогда как 31 декабря этот прогноз равнялся 5,7%. За полный год прибыль, предположительно, увеличится на 7,3% против 8,7%, прогнозируемых ранее.

"Рынку очень трудно расти в свете ухудшения краткосрочных оценок, – рассуждает Тимоти Скендзелевский, портфельный менеджер по американским акциям из Aberdeen Standard Investments. – Но если во 2-м полугодии будет наблюдаться рост, на который мы рассчитываем, то, как мне кажется, рынок восстановится".

В промышленном секторе резко упали оценки на 1-й квартал. Так, Boeing Co. прогнозирует убыток в размере 73 центов на акцию. В январе он предупредил, что не надеется, что регуляторы снимут запрет на полеты 737 MAX ранее середины года. Для сравнения, по оценкам Уолл-стрит по состоянию на 31 декабря прибыль Boeing должна была составить 3,08 доллара на акцию.

Заметно снизились оценки и для нефтегазового сектора. Акции данной отрасли в этом году стали лидерами падения в составе S&P 500: они потеряли 25% на фоне отката цены на американскую сырую нефть ниже 50 долларов за баррель. Опасения насчет того, что замедление экономического роста будет сдерживать спрос на нефть, уже оказывают давление на компании этой группы.

Следует отметить, что по ходу года прогнозы по прибыли часто пересматривают в сторону снижения.

"Вполне нормально, что год начинается на достаточно оптимистичной ноте, а потом, со временем, ожидания по прибыли ухудшаются", – говорит Маура Мерфи, портфельный управляющий из Loomis Sayles.

При этом растет список компаний, которые уже предупредили, что коронавирус приведет к ухудшению их результатов или осложнит их прогнозирование.

— Автор Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ