6 марта — Dow Jones. Инвесторы в пятницу продолжают активно покупать защитные активы, в результате чего доходность долгосрочных американских бондов продвинулась к новым рекордным минимумам, а цены на золото могут зафиксировать сильнейший недельный прирост более чем за 10 лет.

Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня впервые упала ниже 0,8%. Фьючерсы на фондовые индексы также откатываются. Так, фьючерсы на американский Dow Jones Industrial Average потеряли 2,3%, или более 600 пунктов. В четверг три ведущих американских индекса потеряли свыше 3%.

Цены на нефть сегодня также снижаются. Баррель марки Brent подешевел на 3,8% до 48,09 доллара. Как сообщила The Wall Street Journal, Россия выступает против предварительного соглашения ОПЕК о сокращении добычи на 1 млн баррелей в день. Заседание ОПЕК и ее союзников в Вене сегодня должно продолжиться, и картель попытается убедить Россию также сократить добычу в попытке установить нижний предел для цен на нефть. С начала года цены на нефть марки Brent упали на 27% из-за влияния эпидемии вируса на спрос.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 3,4% до минимума с августа. Торги на азиатских биржах сегодня прошли в минусе: Shanghai Composite потерял 1,2%, японский Nikkei – 2,7%.

"Люди осознали масштабы кризиса: они знают, что власти все делают правильно, но логические умозаключения не всегда совпадают с эмоциональным отношением к некоторым вещам, – указал Себастьян Гали, старший аналитик по макроэкономике в Nordea Asset Management. – Сегодня, как мы видим, рынком руководят эмоции".

Инвесторы активно покупают активы, сопряженные с низкими рисками – в частности, правительственные облигации и золото, – из-за опасений насчет экономического влияния коронавируса. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 0,755% с вчерашнего значения 0,924%, а ранее в ходе сессии достигла рекордного внутридневного уровня 0,701%. Доходность 30-летних гособлигаций понизилась до 1,352%.

На этой неделе ФРС экстренно понизила ключевую процентную ставку, а американские законодатели одобрили пакет помощи примерно на 8 млрд долларов, однако опасения на рынке все равно сохраняются. Внимание теперь приковано к тому, как насколько эти меры будут эффективными в борьбе с экономическими последствиями вируса. Дональд Трамп и представители администрации президента заявляют, что пока не видят срочной необходимости использовать более масштабные инструменты налогово-бюджетной политики, поскольку экономика держит удар.

Как показывают фьючерсные рынки, ключевая ставка ФРС к концу апреля, согласно ожиданиям, будет снижена до 0,25%-0,5%. Это всего на 0,25 п. п. выше околонулевого уровня, на котором ставка сохранялась с мирового финансового кризиса до декабря 2015 года.

"Инвесторы теперь ждут снижения ставок и полагают, что оно продолжится в следующие 2-3 года", – указал Хомин Ли, макроэкономический аналитик по Азии в Lombard Odier. По его словам, рынки сейчас учитывают два или три снижения процентных ставок в этом году, а также лишь незначительное их восстановление в следующие три года.

Доходность 10-летних немецких бондов понизилась с —0,682% до —0,736%. Японская иена укрепилась к доллару на 0,9%, а золото подорожало на 0,9% и может зафиксировать лучшую недельную динамику с декабря 2008 года.

Индекс доллара ICE понизился на 0,9%.

Инвесторы ждут выхода в 13.30 по Гринвичу отчета Министерства труда США по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства за февраль. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что в прошлом месяце было создано 175 000 новых рабочих мест, а безработица осталась на уровне 3,5%, минимуме за 50 лет.

Кроме того, Министерство торговли опубликует данные по балансу внешней торговли США. Как предполагается, дефицит баланса снизился в январе до 46 млрд долларов с 48,88 млрд долларов месяцем ранее.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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