МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 9-10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9 мар

 

 

 

 

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,71 трлн йен

 

 
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) 0,524 трлн йен

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2019) -6,3%

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2019) -1,6%

 

 
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -3,5%

 

 
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (январь) 19,2 млрд евро

 

 
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (февраль) 213,2 тыс

 

 
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь) 7,4%

 

 
10 мар

 

 

 

 

 

 

 

 
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 0%

 

 
3:30 AUD Автсралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) -1

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1,4%

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,4%

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) 0,1%

 

 
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019) 0,2%

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1%

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019) 0,9%

 

 
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 мар

 

 

 

 

 

 

 2,3%

 

 

 RUB Россия — перенесенный выходной день

 

 

 0,3%

 

 

 RUB Nordgold — ГОСА (вопрос об уменьшении УК путем уменьшения номинальной стоимости ао с 1 до 0,01 евро)

 

 

 

 
10 мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Русагро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — СД (досрочное прекращение полномочий гендиректора и назаначение нового)

 

 

 

 

 

 

 RUB КАМАЗ — СД (предложения акционеров в повестку ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.04.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018

 

 