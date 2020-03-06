События в сфере макроэкономики и бизнеса 9-10 марта
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 9-10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9 мар
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|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,71 трлн йен
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|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)
|0,524 трлн йен
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|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2019)
|-6,3%
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|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|-1,6%
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|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-3,5%
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|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (январь)
|19,2 млрд евро
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|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (февраль)
|213,2 тыс
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|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|7,4%
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|10 мар
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|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|0%
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|3:30
|AUD
|Автсралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|-1
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1,4%
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,4%
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|0,1%
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|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019)
|0,2%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019)
|0,9%
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|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9 мар
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|2,3%
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|RUB
|Россия — перенесенный выходной день
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|0,3%
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|RUB
|Nordgold — ГОСА (вопрос об уменьшении УК путем уменьшения номинальной стоимости ао с 1 до 0,01 евро)
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|10 мар
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Русагро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020
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|RUB
|Детский мир — СД (досрочное прекращение полномочий гендиректора и назаначение нового)
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|RUB
|КАМАЗ — СД (предложения акционеров в повестку ГОСА)
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|RUB
|Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.04.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20200306/831035401.html