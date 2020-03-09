МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка временно увеличил "овернайт" выкуп краткосрочных бумаг на 50 миллиардов долларов — до 150 миллиардов на открытом рынке для поддержания экономики страны, сообщил регулятор.

"Начиная с сегодняшнего дня и до 12 марта 2020 года регулятор увеличит сумму "овернайт" выкупа краткосрочных бумаг на открытом рынке со 100 миллиардов долларов, до 150 миллиардов долларов", — сообщил регулятор.

Кроме того, регулятор принял решение об увеличении суммы, предлагаемой в рамках двухнедельной программы выкупа, во вторник 10 марта и в четверг 12 марта с 20 миллиардов долларов до минимум 45 миллиардов.

Соответствующие меры направлены на обеспечение бесперебойного функционирования рынков. Регулятор отметил, что будет корректировать операции выкупа по мере необходимости.