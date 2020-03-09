МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля продолжает несколько замедлять темпы падения к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск курс доллара на рынке Forex составляет 73,8 рубля, евро — 84,5 рубля. Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.

Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до 17-18%.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.