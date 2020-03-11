МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду завершили торги снижением на фоне опасений инвесторов за глобальное распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,52%, до 5869,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4610,25 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,37%, до 10436,81 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы влияния коронавируса на мировую экономику. Новым вирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч.

Некоторые аналитики опасаются, что длительная вспышка приведет к глобальной рецессии.

"Существует постоянный страх перед распространением коронавируса в США, а также в Европе. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что пакеты налогово-бюджетных стимулов не смогут сдержать вспышку вируса, а также смягчить воздействие на экономику", — сказал агентству Ассошиейтед Пресс аналитик Philip Capital Management Луис Вонг (Louis Wong).

Ранее Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Теперь трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Ключевая ставка ЕЦБ на данный момент находится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на отметке минус 0,5%. Аналитики прогнозируют, что ставка по депозитам может быть снижена на 0,1 процентного пункта.