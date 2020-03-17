События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 марта
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2019)
|2,4%
|3,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|1,2% (факт)
|1% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)
|2,9%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)
|5,5 тыс
|21,4 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь)
|180 тыс
|143 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (январь)
|3,8%
|3,8%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март)
|-15,7
|-30
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март)
|8,7
|-29
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2019)
|2,6%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март)
|10,4
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь)
|-9,57 млрд канад. долл
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)
|-0,7%
|-0,5%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,4%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль)
|-0,83%
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|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)
|0,1%
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)
|6,423 млн
|6,402 млн
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|0,3%
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,407 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|МОЭСК — СД (вопрос об одобрении соглашения о компенсации между ПАО и ООО Реновационно-девелоперская компания "Пионер»")
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https://1prime.ru/Financial_market/20200317/831091531.html