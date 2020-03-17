МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2019) 2,4% 3,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 1,2% (факт) 1% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь) 2,9% 3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль) 5,5 тыс 21,4 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь) 180 тыс 143 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (январь) 3,8% 3,8%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (март) -15,7 -30
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (март) 8,7 -29
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (4кв2019) 2,6%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (март) 10,4

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,3% 0,2%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (январь) -9,57 млрд канад. долл

 

 
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь) -0,7% -0,5%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -0,3% 0,4%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль) -0,83%

 

 
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) 0,1% -0,1%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь) 6,423 млн 6,402 млн
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 0,3%

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,407 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МОЭСК — СД (вопрос об одобрении соглашения о компенсации между ПАО и ООО Реновационно-девелоперская компания "Пионер»")

 

 

 

 