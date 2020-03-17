МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, причём второй раз подряд — об этом сообщил финансовый регулятор.

"В соответствии с последней директивой FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) Федеральный резервный банк Нью-Йорка проведет дополнительную операцию "овернайт" РЕПО в этот же день… Эта операция РЕПО будет проводиться на общую сумму в 500 миллиардов долларов с минимальной ставкой в 0,1%", — говорится в сообщении. Об аналогичном шаге регулятор сообщал в понедельник.

Ранее этот ФРБ объявлял об увеличении в марте еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов и о продолжении выкупа бумаг "овернайт" объемом минимум в 175 миллиардов долларов.

Уточняется, что соответствующие меры направлены на обеспечение бесперебойного функционирования рынков на фоне резко увеличившейся их волатильности.

Помимо поддержки фондового рынка ФРС США намерена предоставить инструменты для поддержки кредитоспособности домашних хозяйств при поддержке минфина.