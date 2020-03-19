МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Торги на рынках Московской биржи не будут проводиться 22 апреля в связи с днем общероссийского голосования поправок в Конституцию, сообщается на сайте торговой площадки.

"Двадцать второго апреля 2020 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи проводиться не будут в связи с установлением 22 апреля дня общероссийского голосования", — говорится в сообщении.

Общероссийское голосование о принятии законопроекта об изменении Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.