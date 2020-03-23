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МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в США Дональда Трампа, опустившись ниже уровня января 2017 года, когда была его инаугурация, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 3,19% и составляет 2226,12 пункта. Это ниже минимума января 2017 года на уровне 2245,13 пункта.

В среду, 18 марта, американский промышленный индекс Dow Jones опустился до минимума с ноября 2016 года, когда Трамп одержал победу на президентских выборах.

S&P 500 — американский фондовый индекс, который включает 500 крупных компаний США с рыночной капитализацией не менее 8 миллиардов долларов. В него, в частности, входят крупные американские банки, представители энергетического, технологического и других секторов экономики.

Давление на котировки продолжает оказывать распространение коронавируса, которым заразилось уже порядка 300 тысяч человек. Меры поддержки экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США не смогли ослабить падение котировок. Ранее в понедельник регулятор объявил, что будет производить выкуп ценных бумаг в объеме, необходимом для бесперебойного функционирования рынка. Кроме того, регулятор продолжит проводить "овернайт" РЕПО и объявил о запуске новых программ кредитования на 300 миллиардов долларов.