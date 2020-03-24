МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут более чем на 5% на фоне ослабления опасений за состояние мировой экономики после объявленных Федеральной резервной системой (ФРС) США мер поддержки, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 5,03%, до 19427,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,37%, до 7359,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 5,09%, до 2333,62 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли меры ФРС США по поддержанию экономики, которые призваны обеспечить бесперебойное функционирование рынков. Так, в понедельник ФРС объявила, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

При этом аналитики полагают, что рост может быть недолговечным. "Пока не ясно насколько серьезным может быть экономический ущерб и пока сегодня мы наблюдаем ралли, возможно, в дальнейшем нас, вполне вероятно, ждет еще одно снижение", — приводит телеканал CNN Business мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).