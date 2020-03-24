МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Акции Polymetal растут на порядка 13%, реагируя на рост металлов на товарных рынках и на улучшение настроений инвесторов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 13.14 мск акции Polymetal растут на 12,78% — до 1156 рублей и уже поднимались на 13,6% — до 1164 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 6,23%.

Биржевые котировки золота во вторник растут на 4,52%, серебра — на 6,9%, платины — на 9,82%.

Московская биржа в ходе торгов акциями Polymetal повысила границы ценового коридора этих бумаг до 1 236,4 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 1 378,1 рубля, что эквивалентно ставке 35%.