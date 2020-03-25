События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 марта
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,6%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)
|1,2%
|1,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,9%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|0,8%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель)
|9,8
|7,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)
|2
|3
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)
|0
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)
|7
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (март)
|645 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март)
|0,1%
|0,25%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|2,1%
|2,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|1,3%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль)
|-65,9 млрд долл
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|281 тыс
|1000 тыс
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|0,3%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.03)
|581 млрд долл (на 13.03)
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|RUB
|Русгидро — СД (перечень инвестпроектов ПАО для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — ВОСА (реестр закрыт 28.01.2020, заочное голосование, перевыборы СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200325/831141254.html