МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Более 1,6 миллиона пенсионеров в Москве уже получили выплату в связи с карантином по коронавирусу COVID-19, сообщила журналистам в среду заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее власти Москвы утвердили в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов московским пенсионерам, которые находятся дома на самоизоляции, выплаты материальной помощи в размере 4 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей будет выплачено авансом, остальные – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.

"Выплаты за соблюдение режима изоляции уже были перечислены 1,6 миллиона москвичам старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходит пенсия и прочие социальные выплаты. Отмечу, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время", — сказала Ракова.

Лицам с хроническими заболеваниями, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет будут обязаны находиться дома на изоляции. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности москвичей, которые в силу возраста находятся в группе риска по заболеванию коронавирусом.