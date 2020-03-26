МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на фоне продолжившегося уверенного роста западных фондовых площадок.

Ощутимое укрепление рубля к доллару поддержало рост стоимости фондовых активов РФ и обусловило различие в динамике основных биржевых индексов.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов подскочил на 1,52%, до 2489,97 пункта, а индекс РТС — на 3,6%, до 1017,03 пункта.

Доллар вечером теряет около 1 рубля, опускаясь до 77,25 рубля.

РЫНОК НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМУМАХ

Российский фондовый рынок в четверг продолжил прибавлять и закреплялся на максимуме примерно за две недели по основным биржевым индексам.

Тон динамике задавал уверенный рост западных фондовых рынков, которые вечером прибавляют 1,5-5,3% по основным индексам. Оптимизм на рынках сохраняется после того, как сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

Нефтяные котировки цепляются за уровень 27 долларов за баррель сорта Brent (минус 1,9%, 26,9 доллара).

"ПОЛЮС" НА ПИКЕ

В лидерах роста на российском рынке оказались бумаги "Полюса" (+10,5%), третий день подряд обновляющие исторический максимум. Сегодня они дорожали до 11 088,5 рубля.

Акции "Полюса" ведут себя так же, как и акции большинства золотопроизводителей, показывая хорошие темпы роста, отмечает Оксана Лукичева их компании "Открытие брокер".

"Они воспринимаются как некий страховой актив в период кризисных явлений… также эти акции потенциально защищают от инфляции. Бумаги золотодобытчиков перенимают во многом функции золота", — добавила она.

Также выросли в цене акции "Сургутнефтегаза" (+8,7%), "Магнита" (+5,6%), "Мечела" (+5,8%), "Роснефти" (+3,8%).

Снизились в цене ГДР ЛСР (-3,3%), акции АФК "Система" (-3%), "Аэрофлота" (-2,9%), НЛМК (-1,9%), "Алросы" (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи старается удержаться вблизи уровня 2500 пунктов, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Рынки стоически перенесли провальные недельные данные о рынке труда США, добавил он.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные 3 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тысячи и составило 3,283 миллиона.

"Новостной фон, касающийся пандемии, пока не дает поводов для оптимизма. С другой стороны, объемы заявленных мер стимулирования и поддержки колоссальны, и биржевики не могут этого не учитывать. В завершающий торговый день недели на рынке могут продолжить преобладать осторожные настроения. Прогноз по индексу Мосбиржи на пятницу — 2400-2520 пунктов", — оценил Дейнека.

Российский рынок акций продолжит шествие в район 1050-1150 пунктов про РТС на ближайших сессиях, оценивает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"Однако в пятницу либо в начале следующей недели вероятна тактическая коррекция или остановка роста. Индекс Мосбиржи держится близко к максимумам последних двух недель. Подъем выше 2550 откроет двери для его роста вплоть до 2700 пунктов. Но это движение, вероятно, будет предваряться двумя-тремя коррекциями вниз", — заключает он.