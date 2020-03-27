Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 27 марта
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)
|0,5%
|0,4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март)
|0%
|0,1% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|2,3%
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,3%
|
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|1,6%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|1,7
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,1%
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|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|85,3
|85,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|95,9
|90
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|664
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|772
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|26,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|387,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|299,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|17,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-1,6 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-54 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-56,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,5 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-12,7 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Русгидро — День инвестора и аналитика
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|RUB
|Группа Черкизово — ГОСА (реестр закрыт 04.03.2020)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019) + 60,92 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.04.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200327/831151641.html