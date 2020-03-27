МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) 0,5% 0,4% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март) 0% 0,1% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 2,3%

 

 
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,3%

 

 
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 1,6% 1,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 1,7

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,1%

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль) 0,2% 0,2%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 85,3 85,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 95,9 90
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 664

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 772

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 26,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 387,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 299,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 17,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -1,6 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -54 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -56,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26,5 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -12,7 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Русгидро — День инвестора и аналитика

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — ГОСА (реестр закрыт 04.03.2020) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019) + 60,92 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.04.2020) — див-д 2019