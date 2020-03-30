МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" после взлета на 7,6% на корпоративных новостях замедлили рост на общем негативном фоне, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.20 мск акции "Роснефти" растут на 1,63% — до 307,75 рубля, при этом в ходе торгов с утра уже подскакивали на 7,6% — до 325,75 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 1,55%.

В субботу "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России. В обмен "Роснефть" получит 9,6% собственных акций.

Ранее в понедельник компания сообщила о том, что в рамках программы обратного выкупа акций 27 марта выкупила 1 миллион 86 тысяч 260 обыкновенных акций и 325 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР). Теперь на балансе "Роснефти" 2,836 миллиона обыкновенных акций и 1,569 миллиона ГДР.