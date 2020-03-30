МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс иены опускается по отношению к доллару на фоне мер Народного банка Китая (ЦБ) для стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск курс доллара к иене растет до 108,04 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены. Курс евро опускается до 1,1028 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1140 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 99,05 пункта.

Давление на курс иены оказали меры по стабилизации экономики со стороны китайского ЦБ. Регулятор в понедельник осуществил вливание 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов) в свои финансовые рынки за счет операций семидневного обратного РЕПО, ставка которого в понедельник снижена с 2,40% до 2,20%.

На этом фоне курс доллара стал восстанавливаться после его непрерывного снижения с 20 марта. За это время показатель опустился на 4,5%.

Аналитик OANDA Эдварда Мойа, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что такие меры центральных банков способствуют временному восстановлению курса доллара.