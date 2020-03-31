МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в большинстве показывают слабый рост на макроэкономических данных из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,42%, до 2758,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 1670,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,09%, до 23428,15 пункта, японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,22%, до 18848,06 пункта, южнокорейский KOSPI — растет на 0,88%, до 1731,9 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 2,95%, до 5028,5 пункта.

Во вторник позитива инвесторам добавили статистические данные из АТР, дающие надежду на постепенное восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 52 пунктов по сравнению с рекордно низким уровнем в 35,7 пункта в феврале и превысив прогноз в 45 пунктов.

Трейдеры также обратили внимания на рост на американских биржах. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали рост в пределах 3,6%.

Однако стремительное распространение коронавируса в мире по-прежнему оказывает влияние на настроения рынков. "Несмотря на некоторую передышку на рынках, неопределенность сохраняется, поскольку распространение вируса COVID-19 продолжается", — считает аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани (Zhu Huani), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Участники торгов также оценивают данные по безработице в Японии. Безработица в стране с учетом сезонных колебаний в феврале сохранилась на уровне января в 2,4%.