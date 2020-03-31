МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в последний день марта значительно прибавляет к доллару и евро, поддерживаемый подскочившими нефтяными котировками, американская валюта опускалась ниже 78 рублей, европейская — закрепилась в районе 85,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск вторника снижается на 1,12 рубля, до 78,21 рубля (ранее во вторник опускался до 77,99 рубля), курс евро опускается на 2,09 рубля, до 85,53 рубля (был на уровне 85,45 рубля).

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает при этом на 4,13%, до 27,5 доллара за баррель.

Таким образом, рубль во вторник прибавляет около 1,6% к доллару и порядка 2,5% к евро, при этом сильнее растет к евро, снижающемуся на международном валютном рынке. На форексе евро опускается до 1,0935 доллара с 1,1045 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

"К середине дня во вторник рубль демонстрировал укрепление в парах с долларом и евро. Этому способствовали продолжающийся отскок цен на нефть после очередных исторических минимумов, достигнутых накануне, и некоторое улучшение настроений инвесторов на глобальных рынках", — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

В частности, еще рано утром позитивное влияние на общий фон на внешних рынках оказала статистика деловой активности в производственном секторе Китая, а чуть позже в Германии были опубликованы весьма благоприятные для текущей ситуации данные рынка труда, добавляет он.

Начальник управления валютных операций МТС-банка Олег Кочетков при этом отмечает, что на валютном рынке волатильность остается высокой: движения как вверх, так и вниз происходят резко.

ПРОГНОЗЫ

Локальный рост рубля спровоцирован стабильным внешним фоном, но в целом торги остаются в диапазоне 77-81 доллар за рубль, обращает внимание Кочетков.

Если макростатистика из Китая и Европы поддержала рынки, то уже вечером ситуацию может вновь изменить в худшую сторону данные из США, полагает Кравченко. В частности, вечером организацией Conference Board будет опубликовано значение индекса доверия потребителей к экономике США в марте, которое может заметно разочаровать инвесторов, уточняет он.

На дальнейшую динамику курса рубля продолжит влиять глобальный аппетит к риску, добавляет директор по инвестициям УК "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин.

В связи с этим будут вызывать интерес новости про расширение монетарных стимулов со стороны мировых центробанков, а также развитие ситуации с распространением коронавируса в мире, указывает он.

"Во-вторых, динамика цен на нефть традиционно останется важным фактором, определяющим курс российской валюты. Снижение спроса на нефть в условиях карантинных мер в крупнейших экономиках оказывает сильное давление на нефтяные котировки. По всей видимости, рост котировок нефти выше 30 долларов за баррель возможен только при достижении соглашения между крупнейшими производителями о сокращении добычи", — отмечает эксперт.

По его оценкам, при текущих котировках нефти рубль торгуется на "справедливом" уровне по отношению к доллару. При этом волатильность в рубле сохранится высокой, заключает он.