События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 апреля
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (март)
|44,3
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|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2020)
|6,8%
|-1,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2020)
|0
|-14
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2020)
|5
|-10
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2020)
|20
|6
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|-15,3%
|4,5%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)
|40,3
|45,5
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,9%
|0,1%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|50,4
|44
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|48,7
|40,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|42,9
|42,9
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|45,7
|45,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|44,8
|44,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|48
|47
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (февраль)
|7,4%
|7,4%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
|183 тыс
|-150 тыс
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|49,2
|49,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)
|46,9
|43,6
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
|50,1
|45
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,623 млн барр
|4,333 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,858 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (март)
|48,2
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|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,7%
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https://1prime.ru/Financial_market/20200331/831176601.html