МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Льготный период для знакомства российских розничных инвесторов с рынком облигаций подходит к концу — Совет Федерации во вторник одобрил поправки, согласно которым все доходы граждан по государственным и корпоративным облигациям попадают под налог.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта предложил облагать НДФЛ в размере 13% процентный доход по вкладам и облигациям на сумму свыше 1 миллиона рублей. Министр финансов Антон Силуанов на следующий день разъяснил, что налог начнет взиматься с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году, причем облагаться будут только полученные вкладчиками проценты — это относится как к рублевым и валютным счетам в банках, так и к инвестициям в облигации.

Во вторник Совет Федерации одобрил закон, согласно которому подоходный налог будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Этим же законом вносятся поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налогом будут облагаться доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от НДФЛ.

Как сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, принятый закон не предполагает льгот или вычетов при налогообложении дохода по облигациям, и НДФЛ будет взиматься со всей суммы полученного инвестором дохода по всем видам таких бумаг. Таким образом, гражданин заплатит 13-процентный налог вне зависимости от того, какой купонный доход он получит.

Замминистра пояснил, что налоговая льгота убирается по всем облигациям, в том числе государственным.

ПРИТОК НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают усиления уже сформировавшегося тренда на переток средств со вкладов граждан на фондовый рынок, в том числе в те же корпоративные облигации, если доходы по ним будут превышать ставки по депозитам, а также в акции и валюту.

"Введение налога на доходы по вкладам – фактор в пользу еще более активного перераспределения средств населения в пользу приобретения ценных бумаг, доходность по которым в любом случае выше даже с учетом, что долговые инструменты теперь будут облагаться налогом", — говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Тараскин.

В целом перетоку средств со вкладов на фондовый рынок будут способствовать и другие факторы, в числе которых низкие ставки по депозитам, а также возможность купить по привлекательным ценам подешевевшие ценные бумаги, добавил он.

"Мы, несомненно, можем увидеть приток денег на рынок акций, но в настоящий момент это будет, скорее, следствием конвертации части валютных депозитов и сильной отрицательной переоценкой курсовой стоимости российских активов, открывающих в долгосрочной перспективе хорошее окно для потенциального дополнительного заработка", — продолжает директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

Вместе с тем аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев считает, что вряд ли стоит ожидать существенного оттока по вкладам исключительно из-за введения налога на доходы по депозитам. "В куда большей степени на темпы оттока по вкладам повлияло заметное снижение ставок, которое, в свою очередь, было вызвано быстрым понижением Банком России ключевой ставки. Как только ставки по депозитам оказались ниже уровня наблюдаемой инфляции, деньги со вкладов не просто побежали, а потекли", — сказал он.

По словам главного аналитика долговых рынков БК "Регион" Александра Ермака, население предпримет попытку найти альтернативный инструмент для крупных вложений.

"В качестве такой альтернативы могут выступать, безусловно, акции и валюта, правда, риск обесценивания таких вложений гораздо выше. Может сохраниться интерес населения к облигациям, если доходы по ним будут превышать ставки по депозитам. Однако, такого существенного (почти двукратного) роста инвесторов в облигации, который наблюдался в предыдущий год, в ближайшее время мы уже не увидим", — сказал он, отметив, что многие усилия, которые были направлены в последние несколько лет на повышение финансовой грамотности и привлечение населения на рынок облигаций, могут оказаться напрасными.

ИНТЕРЕС К ГОСДОЛГУ

Эксперты считают, что налог на доход по ОФЗ снизит интерес граждан к такого рода инвестициям. В настоящее время, по данным НАУФОР, гражданами через брокеров инвестировано в облигации российских корпораций порядка 620 миллиардов рублей, а вместе с государственными — около 900 миллиардов рублей — треть всех активов на брокерских счетах.

"Что касается введения налога по ОФЗ, то эту меру можно считать несколько чрезмерной, поскольку в данном случае инвестор по сути кредитует государство. Теперь же ему еще придется платить государству налог с дохода по данным инвестициям. Безусловно, это снизит интерес частных лиц к ОФЗ, а тем более к ОФЗ-н. Но опять же введение налога – не единственный фактор снижения этого интереса. Прежде работала стратегия ожидания снижения ключевой ставки, в результате цена ОФЗ должна была демонстрировать рост. В текущих условиях ситуация изменилась, ОФЗ "проседают", соответственно, интерес к ним снижается", — говорит Тараскин.

С ним согласен Манаенко. "Что касается ОФЗ и ОФЗ-н, то в общем-то интерес к ним со стороны консервативных "физиков" и раньше был довольно слабым, а угроза дальнейшей девальвации в текущих условиях будет куда большим барьером, чем налоговые маневры", — сказал он, отметив, что для банков ОФЗ останутся основным активом.

"Так что нововведение, скорее, в целом уравнивает депозиты и облигации после "льготного ознакомительного периода", за который физлица смогли познакомиться с рынком корпоративных облигаций. Будет чуть более здоровая конкуренция в плане ставок", — сказал он.

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ БОНДЫ

Согласно принятым поправкам, из Налогового кодекса исключается норма, по которой купонный доход по выпущенным российской компанией начиная с 2017 года рублевым облигациям освобождается от НДФЛ. Такая льгота действует сейчас, если доходность этих облигаций превышает ставку ЦБ РФ не более чем на 5 процентных пунктов. С дохода выше этого "потолка" взимается налог по ставке 35% — одобренными поправками эта норма исключается.

Таким образом, с 2021 года налог по высококупонным облигациям будет тоже 13%. "При текущей ставке рефинансирования бумаги с купоном выше 10% годовых приобретать становится даже выгоднее. Причем все это актуально, если вы удерживаете облигацию непосредственно до момента получения купона, поскольку налогообложение разницы НКД (накопленный купонный доход — ред.) полученного и заплаченного происходит по чуть другому принципу", — обратил внимание Манаенко.