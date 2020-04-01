МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск среды рос на 78 копеек – до 79,155 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 86,87 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,83% — до 25,34 доллара за баррель.

Евро на форексе снижается к доллару до 1,0979 доллара с 1,103 доллара.

На старте торгов курсы доллара и евро росли на 68 копеек и 28 копеек соответственно к уровню предыдущего закрытия.