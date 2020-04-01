МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Устойчивое восстановление рынков видится возможным лишь после того, как в стоимости активов в полной мере будет учтен масштаб провала мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Стабилизация и возвращение к росту возможны в начале мая. При этом на российских биржах восстановление будет медленнее, чем на мировых площадках, из-за недостаточных мер поддержки реальной экономики, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

В марте индекс Мосбиржи максимально терял 25,6% к уровню закрытия февраля, завершил месяц падением на 9,92%. РТС по итогам марта снизился почти на 22%, на максимуме индекс был в минусе на 37,8%.

Рубль пережил в марте сильнейшее падение с января 2015 года, потеряв 14,7% к доллару, более пяти лет назад рубль просел на 18,7% к американской валюте. К евро российская валюта упала также на 14,7%. За первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% — к евро.

НЕИЗБЕЖНОЕ ПАДЕНИЕ В I КВАРТАЛЕ

Ослабление российской валюты и падение на фондовом рынке были болезненными, но неизбежными с учетом всех мер, принятых в связи с пандемией COVID-19.

"Российский фондовый рынок в I квартале оказался под тем же шоковым воздействием, что и мировые рынки в целом – "шок предложения" во многих отраслях мировой экономики сопровождается "шоком спроса". Как следствие, по итогам квартала заметные потери были зафиксированы и по глобальному фондовому индексу MSCI ACWI (-22%), и по индексу развивающихся рынков MSCI EM (-24%)", — считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Динамика на фондовом рынке определялась внешним фоном, в бумагах присутствует значительная доля нерезидентов, поэтому у рынка изначально не было шансов на движение вопреки трендам на мировых биржах. Пока отток нерезидентов из ОФЗ небольшой, поэтому скачок в паре доллар/рубль оказался меньше, чем мог бы быть при более шоковом сценарии, добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

РОССИЯ ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ

Во втором квартале распространение коронавируса в мире и связанные с ним ограничительные меры останутся доминирующим фактором влияния на инвестиционные решения.

"Смягчение ограничений может дать основания для некоторого всплеска оптимизма на фондовых рынках, и остается надеяться, что такое смягчение станет возможным уже во втором квартале. Однако даже в сценарии скорого снятия ограничений полное восстановление деловой активности может занять длительное время, а риски новой вспышки эпидемии по-прежнему будут негативно влиять на готовность инвесторов к принятию риска", — считает Старцев.

С ним соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Устойчивое восстановление рынков видится возможным лишь после того, как в стоимости активов в полной мере будет учтен масштаб провала мировой экономики. Стабилизация рынков и переход к восстановлению видятся возможными в перспективе конца апреля-в мае, если участники рынка смогут "заложиться" на то, что в июне-июле давление со стороны вирусной пандемии на мировую экономику пойдет на спад", — уверен он.

Так как распространение вируса еще не достигло своего пика в основных экономических регионах мира, в перспективе ближайших двух месяцев рыночные настроения будут оставаться изменчивыми, а при выходе новых порций негативной макростатистики инвесторы могут возвращаться к распродажам, добавляет эксперт.

"Начинается сезон отчётностей, а также возможна первая волна массового пересмотра прогнозов руководством компаний, мы вступаем в пору, когда эмоциональный трейдинг должен уступить оценочному подходу. И в этом контексте второй квартал обещает быть менее радужным в плане бодрых отскоков вверх. В лучшем случае, нас ждет период консолидации в ожидании хороших новостей по поводу успехов глобального карантина", — добавляет директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

Так же считает Ващенко. По его словам, российский рынок будет преодолевать кризис дольше, чем другие мировые площадки.

"В США выделили беспрецедентный объем помощи на спасение экономики (около 10% ВВП), в России меры могут оказаться недостаточными для быстрого восстановления отраслей. Значит, выход из кризиса, и как следствие, возвращение фондовых рынков к прежним значениям будет происходить медленнее", — говорит эксперт.

У России низкая долговая нагрузка, которая хранит рейтинг страны от понижения. С другой стороны, западные страны увеличивают долг и расходы, чтобы быстрее восстановить экономику, а ее дигнамика — один из важнейших драйверов роста фондового рынка.

"Именно поэтому в США наблюдается мощный отскок. Открывают не только краткосрочные спекулятивные позиции, но и на перспективу роста экономики, в таких акциях, как Boeing. На российском рынке инвестиционный интерес к акциям заметно ниже", — объясняет Ващенко.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

В апреле не исключена возможность временного выхода нефти на уровни ниже 20 долларов за баррель, считает Покатович. При столь низкой ценовой конъюнктуре в нефти (на уровнях 18-23 доллара), давление на рублевую валюту будет усиливаться, курс рубля будет тяготеть к уровням 80-80,5 рубля за доллар. Также, если такая ценовая конъюнктура в нефти будет наблюдаться одновременно с возобновлением снижения глобальных рынков, курс рубля может ослабляться до уровней 82 и ниже.

В случае реализации негативных сценариев и возвращения на фондовые площадки новых волн волатильности, российские рынки могут потенциально снижаться до уровней 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 800-850 пунктов — по РТС, добавляет он.

Во II квартале главные угрозы для рынка — нефтяной шок в случае переполнения хранилищ и длительный простой экономики, соглашается Ващенко.

"Я полагаю, что шоковый сценарий для российского фондового рынка высоко вероятен, не исключаю коррекцию ниже 2000 пунктов по индексу Мосбиржи и рост курса выше 90 рублей за доллар в случае реализации указанных рисков. Потенциал роста, точнее, отскока — 15% от текущих уровней. Кандидаты в аутсайдеры — "Аэрофлот", нефтегазовые компании, банки. Лучше рынка — "Полюс", ГМК "Норникель", Мосбиржа", — прогнозирует он.