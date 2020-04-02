МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в четверг в плюсе, во многом за счёт энергетического сектора после резкого укрепления цен нефти вследствие заявления президента США Дональда Трампа о возможном значительном сокращении её добычи в РФ и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,48%, до 5480,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4220,96 пункта, а немецкий DAX — на 0,25%, до 9569 пунктов.

Ранее Трамп заявил, что считает, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить нефтедобычу, причём сразу на 15 миллионов баррелей в день (то есть вчетверо). В результате цены на нефть одномоментно подскочили на 30-40% по основным маркам, после чего их рост составлял 20%.

На этом фоне укрепились в цене акции компаний энергетического сектора: бумаги французской Total подорожали на 3,1%, итальянской Eni — на 6,9%, британской BP — на 5,9%.

Реакция рынков в Европе на эти новости могла бы быть и более выраженной, но ситуация вокруг коронавируса тем не менее остается серьёзной из-за угрозы карантинных мер для ряда экономических сфер. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. Крупнейшие вспышки заболевания в Европе зарегистрированы в Италии и Испании — по более чем 110 тысяч случаев заражения.

Мировые рынки поэтому обратили внимание и на данные из США. Ранее минтруд страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта подскочило на 3,341 миллиона с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,307 миллиона и составило 6,648 миллиона. Такой рост стал максимальным за всю историю наблюдений.