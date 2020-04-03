МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Март на фондовом рынке РФ запомнился паникой и распродажами, тем не менее, для некоторых инвесторов этот месяц стал хорошей возможностью купить подешевевшие активы. О том, что покупали российские состоятельные клиенты подразделений private banking управляющих компаний, меняли ли стратегии инвестирования в период турбулентности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В марте рублевый индекс Мосбиржи максимально терял 25,6% к уровню закрытия февраля, что сопоставимо с потерями октября 2008 года, в котором индикатор (тогда индекс ММВБ) максимально терял за месяц 31,2%. Долларовый РТС на максимуме в марте текущего года терял 37,8% на фоне ослабления рубля к американской валюте.

"Наверное, самый частый вопрос со стороны клиентов private banking: когда начинать покупать активы? Вообще отличительная черта текущего "шторма" на финансовых рынках от предыдущих – это отсутствие паники. Для большинства клиентов это уже не первый кризис, и они знают по предыдущему опыту, что рынки довольно быстро восстанавливаются после обвала и надо такой возможностью пользоваться", — говорит старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка "Открытие" Виктория Денисова.

"СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!"

Директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян также отмечает, что для состоятельных клиентов компании этот обвал рынков не первый.

"Опыт, приобретенный в кризисах 2008, 2011, 2014 и 2018 годов, позволяет клиентам оценивать ситуацию и действовать хладнокровно, принимать взвешенные решения, ориентируясь не только на защиту своих активов, но и на окно возможностей. Не зря китайский иероглиф, обозначающий "кризис", содержит в себе иероглиф "возможность", — говорит он.

По мнению управляющего директора, главы направления по работе с частными клиентами ИК "Ренессанс Капитал" Григория Седова, российские инвесторы прошли мартовское падение относительно спокойно, поскольку рынки росли достаточно давно и многие клиенты старались выбирать более осторожные стратегии последнее время, а также разумно использовали кредитное плечо.

Конечно, большинство клиентов интересует, как текущая ситуация отразится на экономике в 2020 году, а также какова потенциальная глубина снижения цен на финансовых рынках, отмечает старший вице-президент ВТБ, исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Руководитель управления по работе с финансовыми активами дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаил Знаменский говорит, что самыми популярными вопросами были: "Что делать с рублями? То, что мы наблюдаем сегодня – рецессия?".

В то же время Седов замечает, что самым частым вопросом в марте, который он слышал, был: "Не пора ли покупать?".

ЧТО В ПОРТФЕЛЯХ?

Состоятельные клиенты управляющих компаний – люди консервативные в своих взглядах на инвестиции в финансовые активы, их интересы в основном сконцентрированы в инструментах с фиксированной доходностью, рассказали эксперты.

"В целом поведение нашей клиентской базы стабильно. Мы не фиксируем клиентских запросов по существенному переформатированию портфеля или выходу из каких-либо конкретных инструментов", — отмечает заместитель генерального директора "Газпромбанк — управление активами" Евгений Романов.

Потапов отмечает, что по большей части, активы состоятельных инвесторов компании сконцентрированы в облигационных и еврооблигационных стратегиях, в которых профессионалы "ВТБ Капитал Инвестиции" управляют не только кредитным качеством бумаг, но и дюрацией, что позволяет контролировать риск в период нестабильности на рынке.

Впрочем, Денисова из "Открытия" обращает внимание, что снижение финансовых рынков негативно отразилось на текущей рыночной стоимости портфелей, однако в департаменте Private Banking не видели желания клиентов фиксировать убытки и уходить с рынка по плохим ценам. "Наоборот, многие активно покупали подешевевшие активы", — добавляет она.

Седов из ИК "Ренессанс Капитал" замечает, что у многих в портфеле всегда есть ликвидные классы активов ("кэш", депозиты, короткие облигации), и в подобных ситуациях они используют их для того, чтобы покупать дешево.

"Это, к слову, относится не только к фондовому рынку. Поскольку сбережения в большинстве своем делаются в валюте, в текущей ситуации многие, меняя валюту на рубли и покупая квартиры, землю и дорогие автомобили по "старым" рублевым ценам, выигрывали на ослаблении рубля", — добавляет он.

ВО ЧТО ВКЛАДЫВАЛИСЬ

Впрочем, консерватизм не мешает клиентам интересоваться и более рисковыми инструментами, если они сулят выгоду.

"Из ощутимых трендов — мы видим возросший интерес состоятельных инвесторов к американскому рынку акций и желание докупить бумаги индекса SNP 500 на падении", — говорит Евгений Романов из "Газпромбанк — управление активами".

"Что касается спроса, то в марте мы видели интерес к различным классам активов, так как цены стали существенно привлекательнее, а потенциальные доходности выше. Более консервативные инвесторы рассматривали как рублевые облигации, так и евробонды, но также мы наблюдали достаточно высокий спрос на сильно подешевевшие акции как российских, так и иностранных эмитентов", — отмечает Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции".

Денисова из "Открытия" пока видит высокий спрос на российские дивидендные акции, которые достаточно сильно подешевели в течение текущей коррекции, и спрос на консервативные облигации (бумаги Минфина) как в рублях, так и долларах США. "В будущем мы допускаем, что часть клиентов решит выйти из более рисковых активов, но сейчас клиенты ждут отскок", — добавляет она.

Те, у кого был cash, стали покупать акции качественных компаний с расчетом на 1-3 года, также после некоторого падения достаточно активно выкупаются бонды инвестиционного качества, делится с РИА Новости Седов из ИК "Ренессанс Капитал".

Консервативные решения во многом определялись подросшими в результате проблем с рыночной ликвидностью значениями доходности по облигациям качественных эмитентов, отмечает Знаменский из Ситибанка. Например, выбирались государственные облигации развитых стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня на фоне агрессивного смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, поясняет он.

Собеседник агентства отметил также интерес к облигациям в евро, где долгое время царили отрицательные и околонулевые уровни доходности.

Романов из "Газпромбанк — управление активами" рекомендует продолжать придерживаться строгой диверсификации активов, по валюте и инструментам, особенно в период турбулентности на рынке, отмечая, что большая часть инвесторов следует этим рекомендациям.

"Так как никто не знает, где будет нижняя планка у того или иного актива, мы советуем придерживаться главных правил – диверсификация и усреднение, и на долгосрочном промежутке времени активы покажут достойный результат", — рекомендует директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.