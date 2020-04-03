Добавлены высказывания Дмитриева, бэкграунд (в третьем абзаце и далее).

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему для тестирования на коронавирус, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Думаю, нам нужно укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю… Пришло время хороших жестов", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

"Я действительно думаю, что это очень важный жест. Россия борется с коронавирусом, это глобальная проблема. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире, это российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час", — рассказал он. Ранее Дмитриев говорил, что фонд подал заявку на разрешение использовать тесты в Минздрав США.

Глава фонда также выразил уверенность, что страны должны объединиться и работать вместе, чтобы победить коронавирус. "Так же как мы сражались против общего врага во Второй мировой войне, мы убеждены, что вирус представляет угрозу для человечества, и мы должны бороться с ним вместе. Мы должны отложить в стороны политические трудности, непонимание и помогать друг другу", — заявил Дмитриев.

Ранее РФПИ с японской Mirai Genomics создали линейку тест-систем для определения наличия нового коронавируса. Она адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных портативных мини-лабораторий и готова к применению повсеместно. Система применяет метод SmartAmp, который требует до 30 минут для осуществления диагностики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.