МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота уверенно растет в понедельник вечером на рисках вокруг перспектив экономического развития на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,57%, или на 41,6 доллара — до 1687,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,04% — до 14,935 доллара за унцию.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. Многие аналитики полагают, что пандемия приведет к рецессии мировой экономики.

"Влияние вируса на мировую экономику и беспрецедентное количество стимулов, проходящих по венам финансовой системы, должны поддерживать золото. Оно, похоже, движется к 1700 долларам за унцию, и я не удивлюсь, если стоимость будет расти", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама.